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В Ватикане 6 мая провели процедуру аннулирования свинцовой печати и перстня Рыбака, принадлежавших Папе Римскому Франциску. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Согласно традиции, эти атрибуты используются понтификом при подписании апостольских посланий. Бруни подчеркнул, что на них символически ставят знак креста.

Аннулирование состоялось в рамках последней всеобщей конгрегации кардиналов. Церемония является заключительным этапом перед стартом выборов нового главы Римско-католической церкви.

Папа Римский ушел из жизни в возрасте 88 лет 21 апреля. Причиной смерти стал мозговой инсульт, который вызвал кому и остановку сердца.

Конклав для выбора 267-го понтифика откроется в Ватикане 7 мая вечером. Он должен пройти в закрытом режиме в Сикстинской капелле. В нем примут участие около 130 человек, у которых есть право голоса. К ним относятся кардиналы в возрасте до 80 лет.

Для избрания нового понтифика необходимо конкретному человеку набрать минимум две трети голосов. Как сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, на пост понтифика претендуют представители разных направлений.