Reuters: конклав для выборов нового Папы Римского соберется 7 мая

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Конклав, то есть закрытые выборы нового Папы Римского, соберется в Ватикане 7 мая, пишет Reuters, ссылаясь на свой источник в Святом престоле.

Дата была якобы определена в ходе закрытой встречи кардиналов, которая прошла после похорон Папы Римского Франциска.

Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал мозговой инсульт, который вызвал кому и остановку сердца. Понтифика похоронили в церкви Богоматери Великой 26 апреля.

Конклав должен пройти в закрытом режиме в Сикстинской капелле. В нем примут участие около 130 человек, у которых есть право голоса. К ним относятся кардиналы в возрасте до 80 лет, и каждый из них может считаться потенциальным претендентом на престол.

Для избрания нового понтифика необходимо конкретному человеку набрать минимум две трети голосов. Каждый день проводятся по четыре голосования. В случае избрания нового Папы Римского об этом оповестит белый дым из трубы, которая видна с площади Святого Петра.

По словам директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, на пост понтифика претендуют представители разных направлений. Он уточнял, что в их числе есть представители как реформистского движения, так и традиционного крыла католической церкви.

