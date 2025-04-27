Economist: Папа Римский передал 200 тыс евро подростковой тюрьме в Риме

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Папа Римский Франциск перед смертью передал примерно 200 тысяч евро на выплату ипотеки макаронной фабрике, которая работает в римской тюрьме для несовершеннолетних. Об этом сообщает журнал The Economist.

Как утверждают журналисты, это практически все деньги, которые находились на личном счету понтифика.

Кроме того, по информации издания, в своем последнем распоряжении Франциск передал послание о том, что "церковь должна быть рядом с теми, кто находится на обочине общества".

Папу Римского Франциска похоронили в церкви Богоматери Великой 26 апреля. Сама церемония погребения состоялась в присутствии узкого круга лиц. В их число вошли несколько кардиналов.

После похорон Франицска его гробница будет открыта для посещения. Прийти туда можно будет с воскресенья, 27 апреля.

Понтифик ушел из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал мозговой инсульт, который вызвал кому и остановку сердца.