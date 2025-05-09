Ватикан: интронизация Папы Римского Льва ХIV пройдет 18 мая

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Церемония интронизации Папы Римского Льва XIV пройдет в воскресенье 18 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу печати Святого престола.

Планируется, что Лев XIV официально взойдет на папский престол с торжественной мессой на площади Святого Петра в Ватикане.

Отмечается, что на интронизации понтификов по традиции присутствуют делегации высоких гостей со всего мира.

Новым Папой Римским 8 мая был избран американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. При этом первые три тура голосования оказались безрезультатными. Прево принял имя Лев XIV, он стал первым в истории понтификом из США.

Владимир Путин поздравил Папу Льва ХIV с избранием. Глава государства выразил уверенность в дальнейшем развитии конструктивного диалога и взаимодействия, налаженных между Россией и Ватиканом. Он также пожелал понтифику успехов в выполнении миссии, здоровья и благополучия.