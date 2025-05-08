Путин поздравил нового Папу Римского Льва XIV с избранием

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Владимир Путин поздравил нового Папу Римского Льва ХIV с избранием. Соответствующая телеграма опубликована на сайте Кремля.

В своем письме глава государства выразил уверенность в дальнейшем развитии конструктивного диалога и взаимодействия, налаженных между Россией и Ватиканом.

Он также пожелал понтифику успехов в выполнении миссии, здоровья и благополучия.

Выборы нового понтифика проходили в Ватикане в Сикстинской капелле 7-8 мая. При этом первые три тура голосования оказались безрезультатными.

Однако к вечеру 8 мая из трубы на крыше Сикстинской капеллы поднялся белый дым. Это означает, что один из кандидатов на пост понтифика набрал нужное число голосов.

Позже кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Доминик Мамберти назвал новым понтификом Роберта Фрэнсиса Прево, который взял себе имя Лев XIV. Он является американским кардиналом и стал первым в истории Папой Римским из США.

