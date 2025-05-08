Избран новый Папа Римский

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Конклав избрал нового Папу Римского. Из трубы на крыше Сикстинской капеллы поднялся белый дым. Это означает, что один из кандидатов на пост понтифика набрал нужное число голосов.

Имя 267-го понтифика станет известно в скором времени, когда новый Папа Римский появится на балконе собора Святого Петра и объявит свое папское имя.

Выборы нового Папы Римского проходили в Ватикане в Сикстинской капелле 7-8 мая. При этом первые три тура голосования оказались безрезультатными.

Предыдущий Папа Римский Франциск ушел из жизни в возрасте 88 лет 21 апреля. Причиной смерти стал мозговой инсульт, который вызвал кому и остановку сердца.