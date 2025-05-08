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08 мая, 19:12

В мире

Избран новый Папа Римский

Фото: AP Photo/Bernat Armangue

Конклав избрал нового Папу Римского. Из трубы на крыше Сикстинской капеллы поднялся белый дым. Это означает, что один из кандидатов на пост понтифика набрал нужное число голосов.

Имя 267-го понтифика станет известно в скором времени, когда новый Папа Римский появится на балконе собора Святого Петра и объявит свое папское имя.

Выборы нового Папы Римского проходили в Ватикане в Сикстинской капелле 7-8 мая. При этом первые три тура голосования оказались безрезультатными.

Предыдущий Папа Римский Франциск ушел из жизни в возрасте 88 лет 21 апреля. Причиной смерти стал мозговой инсульт, который вызвал кому и остановку сердца.

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