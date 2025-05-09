Новый Папа Римский выбрал имя в честь Льва XIII

Фото: ТАСС/АР

Кардинал Роберт Фрэнсис Прево, которого ранее избрали 267-м Папой Римским выбрал имя в честь Льва XIII. Об этом рассказал сербский кардинал архиепископ Белграда Ласло Немет, передает газета La Repubblica.

"Это очень интересно. Он (Папа Римский Лев XIV. – Прим. ред.) сказал, что мы живем во времена новой революции. Во времена предыдущего Льва была революция индустриальная, а сейчас мы переживаем цифровую революцию", – рассказал кардинал.

Он также добавил, что сейчас, как и во время индустриальной революции, мир столкнулся с проблемой нехватки рабочих мест, которые сокращаются из-за новых технологий. По его словам, Лев XIV планирует уделять особое внимание проблемам общественного порядка в современном мире, который переживает цифровую революцию.

Прево был избран новым Папой Римским 8 мая. Кардинал стал первым в истории понтификом из Соединенных Штатов.

Владимир Путин поздравил Папу Льва ХIV с избранием. Глава государства выразил уверенность в дальнейшем развитии конструктивного диалога и взаимодействия, налаженных между Россией и Ватиканом. Он также пожелал понтифику успехов в выполнении миссии, здоровья и благополучия.