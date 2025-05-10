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10 мая, 16:30

Происшествия

Новости регионов: огонь подобрался к населенным пунктам в Забайкальском крае

Новости регионов: огонь подобрался к населенным пунктам в Забайкальском крае

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В Забайкальском крае огонь подходит к населенным пунктам с разных сторон и преграждает дороги к ним. Тушить пламя сложно из-за сильного ветра и задымленности. Аэропорт Читы не принимает и не отправляет воздушные суда, самолеты не могут вылететь на тушение из-за дыма. В настоящее время ландшафтными пожарами охвачено почти 300 тысяч гектаров.

Тем временем в лесах одного из районов Амурской области тоже ввели режим ЧС из-за пожаров. Там горят почти 470 гектаров. Ситуацию осложняет сильный порывистый ветер. Жителей предупредили, что пожар может приблизиться к населенным пунктам и перейти на дачные участки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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