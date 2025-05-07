"Аэрофлот" отменил более 110 рейсов между Москвой и другими городами

Пассажиры более чем 110 рейсов "Аэрофлота" между Москвой и другими городами столкнулись с отменами рейсов 7 мая. Также пересмотрели расписание в S7 и авиакомпании "Победа". Оставшиеся самолеты перенаправили на запасные аэродромы из-за ограничений воздушного пространства.

О проблемах сообщили и "Уральские авиалинии". Около 8,5 тысячи их пассажиров ждут вылета в Москву или из нее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.