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07 мая, 12:30

Транспорт

"Аэрофлот" отменил более 110 рейсов между Москвой и другими городами

"Аэрофлот" отменил более 110 рейсов между Москвой и другими городами

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Пассажиры более чем 110 рейсов "Аэрофлота" между Москвой и другими городами столкнулись с отменами рейсов 7 мая. Также пересмотрели расписание в S7 и авиакомпании "Победа". Оставшиеся самолеты перенаправили на запасные аэродромы из-за ограничений воздушного пространства.

О проблемах сообщили и "Уральские авиалинии". Около 8,5 тысячи их пассажиров ждут вылета в Москву или из нее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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