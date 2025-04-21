"Московский патруль": в ГАИ напомнили о последствиях раннего использования мотоциклов

Официальное открытие мотосезона в Москве состоится 26 апреля. Однако из-за теплой зимы и ранней весны мотоциклисты выехали на столичные дороги еще в середине марта.

В Госавтоинспекции напомнили, что использование мотоциклов раньше сезона может повлечь за собой ДТП. Только на прошлой неделе в городе произошло 24 аварии с участием байкеров.

Подробнее – в программе "Московский патруль".