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21 апреля, 21:30

Безопасность

"Московский патруль": в ГАИ напомнили о последствиях раннего использования мотоциклов

"Московский патруль": в ГАИ напомнили о последствиях раннего использования мотоциклов

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Официальное открытие мотосезона в Москве состоится 26 апреля. Однако из-за теплой зимы и ранней весны мотоциклисты выехали на столичные дороги еще в середине марта.

В Госавтоинспекции напомнили, что использование мотоциклов раньше сезона может повлечь за собой ДТП. Только на прошлой неделе в городе произошло 24 аварии с участием байкеров.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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