21 апреля, 21:30Безопасность
"Московский патруль": в ГАИ напомнили о последствиях раннего использования мотоциклов
Официальное открытие мотосезона в Москве состоится 26 апреля. Однако из-за теплой зимы и ранней весны мотоциклисты выехали на столичные дороги еще в середине марта.
В Госавтоинспекции напомнили, что использование мотоциклов раньше сезона может повлечь за собой ДТП. Только на прошлой неделе в городе произошло 24 аварии с участием байкеров.
Подробнее – в программе "Московский патруль".