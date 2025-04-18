Воробьевы горы станут отправной точкой Московского мотофестиваля

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Смотровая площадка Воробьевых гор станет отправной точкой Московского мотофестиваля в суббуоту, 26 апреля. Мероприятие начнется в 10:00, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На главной площадке мотофестиваля соберутся его участники и гости. В 12:00 мотоциклы, включая раритетные экземпляры от музея "Моторы войны", проедут по Садовому кольцу.

В рамках фестиваля также пройдет насыщенная программа.

"Это не просто встреча любителей мотоциклов, а масштабное праздничное событие с насыщенной программой. В честь 80-летия Великой Победы – впервые за всю историю фестиваля – к участию присоединится ретротехника выставки "Моторы войны", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Кроме того, на фестивале Сергей Агаджанян, известный как "Русский Халк" и поставивший рекорд по силовым номерам, установит новый мировой рекорд в сценическом экстриме. Он будет выступать вместе с Сергеем Чуприной, также известным рекордом в этой области.

Помимо прочего, на мероприятии выступит кавер-группа "Меркури", проведут квизы и розыгрыш главного приза фестиваля – мотоцикла.

Ранее Дептранс предупредил, что до открытия официального сезона мотоциклистам следует соблюдать внимательность на дорогах. Ведомство напомнило, что оставлять мотоциклы на уличных столичных парковках можно бесплатно, однако платной остается стоянка на парковках со шлагбаумом.

