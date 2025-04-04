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04 апреля, 19:30

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Международная выставка техники "Мотовесна" открылась в парке "Патриот"

Международная выставка техники "Мотовесна" открылась в парке "Патриот"

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4 апреля в парке "Патриот" открылась "Мотовесна" – масштабная выставка мотоциклов и прочей двухколесной техники. Ежегодное событие собрало перед открытием мотосезона столичных фанатов мотоциклов, экстрима и активного отдыха.

На выставке представлены новинки российской и зарубежной мототехники, раритетные модели байков, велосипеды, лодки, экипировка и многое другое. Часть экспонатов можно не только увидеть, но и протестировать. Также в программе – тюнинг-шоу, соревнования мотоспортсменов, мастер-классы по управлению техникой и лекции по правилам безопасности на дороге.

Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова побывала на мероприятии, пообщалась с экспертами и посетителями, а также опробовала в деле самые необычные средства передвижения.

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