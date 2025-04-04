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04 апреля, 10:45

Транспорт

"Мой район. Новости": возле школы в Таганском районе оборудуют безопасный переход

"Мой район. Новости": возле школы в Таганском районе оборудуют безопасный переход

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Москвичам станет комфортнее и безопаснее переходить дорогу возле школы в Лавровом переулке. Здесь появятся пешеходная разметка и дорожные знаки, предупреждающие водителей о необходимости снизить скорость и быть внимательнее.

Всего в Центральном округе в этом году планируют реализовать около 50 дорожных проектов. Это новые переходы, островки безопасности и дополнительные полосы. Благодаря этим изменениям пешеходы и водители смогут быстрее и безопаснее добираться до социальных объектов и мест досуга.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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