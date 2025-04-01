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01 апреля, 07:15

Транспорт

В России могут ограничить использование иномарок в такси

В России могут ограничить использование иномарок в такси

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В России готовят изменения для сферы такси. Согласно законопроекту, с 1 октября в этой отрасли смогут работать только автомобили с высокой долей российских компонентов или те, что выпущены по специальным инвестиционным контрактам.

В список уже входят такие марки, как "Москвич", Lada, Evolute и Voyah. По словам экспертов, отечественные машины становятся все более популярны у таксопарков. Однако отмечается, что в сегменте бизнес-класса аналогов пока не хватает, а перестройка потребует времени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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