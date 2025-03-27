Сбой при оплате проката зафиксирован в сервисе "Велобайк"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Неполадки возникли у платежного провайдера сервиса "Велобайк", из-за чего у пользователей могут возникнуть сложности с покупкой доступа и оплатой аренды. Об этом сообщила пресс-служба городского велопроката.

В настоящий момент специалисты сервиса стараются устранить сбой. При этом процесс аренды через приложение "Яндекс Go" проходит в штатном режиме, уточнили в "Велобайке".

При возникновении проблем с оплатой проката горожане могут обратиться по адресу электронной почты info@velobike.ru или в чат-бот.

"Приносим извинения за доставленные неудобства! Мы обязательно пересчитаем стоимость поездки и вернем деньги, если списали лишнее", – подытожили в пресс-службе.

Ранее сбой прошел в работе Системы быстрых платежей (СБП). Пользователи жаловались на проблемы с сайтом и мобильным приложением.

Позже в Роскомнадзоре уточнили, что отсутствие доступа к системе было связано со сбоем в инфраструктуре Национальной системы платежных карт (НСПК). Спустя некоторое время сервис восстановил работу.