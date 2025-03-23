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23 марта, 14:30

Транспорт

Шесть навигационных стелл установили на первых в России цифровых станциях

Шесть навигационных стелл установили на первых в России цифровых станциях

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Шесть современных навигационных стелл установили на первых в России цифровых станциях – в Марьиной Роще, на БКЛ и терминале № 1 московского городского вокзала Нижегородская. Об этом рассказали в Дептрансе столицы.

На стеллах перед входом можно узнать, насколько станция доступна для маломобильных пассажиров. На широких указателях на платформе и в вестибюле есть возможность посмотреть карту района, построить маршрут на интерактивной схеме метро и найти остановки наземного транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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