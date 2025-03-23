Шесть навигационных стелл установили на первых в России цифровых станциях

Шесть современных навигационных стелл установили на первых в России цифровых станциях – в Марьиной Роще, на БКЛ и терминале № 1 московского городского вокзала Нижегородская. Об этом рассказали в Дептрансе столицы.

На стеллах перед входом можно узнать, насколько станция доступна для маломобильных пассажиров. На широких указателях на платформе и в вестибюле есть возможность посмотреть карту района, построить маршрут на интерактивной схеме метро и найти остановки наземного транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.