Новый этап восстановления трамвайной линии стартует на Трифоновской улице

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Новый этап восстановления трамвайной линии начинается на Трифоновской улице. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Как отметило транспортное ведомство, трамваи между Рижской площадью и улицей Образцова перестали курсировать в 1995 году, однако рельсы так и не демонтировали. Вместо них на маршруты вышли автобусы и электробусы.

В прошлом году на Трифоновской улице стартовал ремонт трамвайных путей, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. К настоящему времени обновление завершено на 75%. Специалисты меняют рельсы и шпалы, а также укладывают виброизолирующие маты. Это позволит сделать движение трамваев тише на 30%.

С 15 марта работы начнутся на перекрестке Трифоновской улицы и улицы Образцова, а с 17-го числа – между улицами Щепкина и Гиляровского.

"Более 70 тысяч человек, которые живут и работают в этом районе, получат современный и комфортный рельсовый транспорт", – указал заммэра.

После завершения работ специалисты проложат новый участок на улице Гиляровского. Кроме того, трамвайная линия свяжет транспортный хаб "Рижская".

Между тем первый в России беспилотный трамвай начнет осуществлять регулярные поездки с пассажирами осенью 2025 года. Он будет курсировать по маршруту № 10 в районе Строгино. Его запуск состоится в рамках третьего этапа внедрения инновационного транспорта, который станет последним. Трамвай, созданный на базе модели "Львенок-Москва", начнет передвигаться в совершенно автономном режиме.

