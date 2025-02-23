Первый в РФ беспилотный трамвай начнет регулярную работу в Москве осенью

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первый в России беспилотный трамвай начнет осуществлять регулярные поездки с пассажирами осенью 2025 года. Он будет курсировать по маршруту № 10 в районе Строгино, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Его запуск состоится в рамках третьего этапа внедрения инновационного транспорта, который станет последним. Трамвай, созданный на базе модели "Львенок-Москва", начнет передвигаться в совершенно автономном режиме.

При этом в кабине или салоне транспорта будет находиться сотрудник, задача которого будет заключаться в визуальном наблюдении за движением и выполнении необходимых задач.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы готовимся начать регулярные поездки беспилотного трамвая на маршруте с пассажирами. Это уникальный проект. До сих пор ни один город в мире не организовал регулярную перевозку людей на таком виде транспорта", – приводит ведомство слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Он обратил внимание, что столичная технология продемонстрировала надежность, точность и безопасность для всех участников дорожного движения в рамках испытаний.

Между тем второй беспилотный трамвай проехал первые километры по территории Краснопресненского депо в столичном Строгине. Пока система "Львенок-Москва" в нем только дублирует действия водителя, но условия тестового полигона уже приближены к городским.