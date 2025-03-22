"Мой район. Новости": электробусы начали ходить по маршруту № 639 в Москве

Между станциями метро "Беляево" и "Ясенево" начал курсировать экологичный транспорт. Практически бесшумные электробусы вышли на маршрут № 639. Такие машины едут более плавно, поэтому пассажиры могут соврешать поездки с большим комфортом.

С 2022 года в столицу поставляют машины улучшенной комплектации. В них есть адаптивное освещение салона, а указатель маршрута стал больше, и теперь его легко увидеть издалека. Кроме того, отечественная разработка позволяет заботиться об окружающей среде.

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