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22 марта, 16:25

Транспорт

"Мой район. Новости": электробусы начали ходить по маршруту № 639 в Москве

"Мой район. Новости": электробусы начали ходить по маршруту № 639 в Москве

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Между станциями метро "Беляево" и "Ясенево" начал курсировать экологичный транспорт. Практически бесшумные электробусы вышли на маршрут № 639. Такие машины едут более плавно, поэтому пассажиры могут соврешать поездки с большим комфортом.

С 2022 года в столицу поставляют машины улучшенной комплектации. В них есть адаптивное освещение салона, а указатель маршрута стал больше, и теперь его легко увидеть издалека. Кроме того, отечественная разработка позволяет заботиться об окружающей среде.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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