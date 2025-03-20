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20 марта, 16:55

Транспорт

"Мой район. Новости": автобусный маршрут № 643 прекращает работу в Москве

"Мой район. Новости": автобусный маршрут № 643 прекращает работу в Москве

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С 20 марта автобусный маршрут № 643, который связывал район Западное Дегунино с Косино-Ухтомским, прекращает свою работу. Такое решение принято из-за снижения пассажиропотока: все больше жителей предпочитают пользоваться третьим центральным диаметром (МЦД-3), который дублирует маршрут автобуса и обеспечивает более быструю и комфортную поездку.

Поезда на МЦД-3 ходят с интервалом в 10 минут, что делает их удобной альтернативой наземному транспорту. Для жителей Западного Дегунина остаются доступными другие маршруты.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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