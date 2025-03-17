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17 марта, 22:15

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Собянин: дорога от улицы Поляны до Варшавского шоссе откроется осенью 2026 года

Собянин: дорога от улицы Поляны до Варшавского шоссе откроется осенью 2026 года

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Строительство одного из крупнейших дорожных проектов в Москве подходит к завершению. Финишный участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе (СБВ) будет готов осенью 2026 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Как отметил мэр Москвы, после окончания работ СБВ и МСД будут соединены в одну трассу, таким образом, юг и север Москвы получат сквозную транспортную магистраль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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