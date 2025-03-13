Культбригада Москонцерта выступила перед военнослужащими в госпитале

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Культбригада Москонцерта выступила перед участниками СВО, которые проходят лечение в госпитале. Такие программы ускоряют процесс восстановления и помогают в реабилитации, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В программе были классические и эстрадные композиции, которые исполняли лауреаты международных конкурсов Александра Гладкова, Дмитрий Бобров и Анастасия Ушакова. Концерт провела актриса театра и кино Анна Чепенко.

В рамках своего выступления артисты пытаются сформировать атмосферу тепла и заботы, чтобы каждый военный почувствовал себя частью коллектива. Для многих концерты оказываются источником вдохновения и силы, которые помогают преодолевать сложности лечения и адаптации. Они позволяют отвлечься от боли и стресса.

По словам одного из бойцов, концерты вернули ему веру в будущее, что подтверждает важность таких встреч для поддержания духа и возвращения к полноценной жизни.

Культбригада Москонцерта 30 и 31 января побывала в Курске в рамках документально-театрального проекта "Народная история. Непокоренный Курск", приуроченного к 80-летию Победы. Артисты Татьяна Сорокина и Сергей Борзов поучаствовали в творческих встречах с участниками проекта, курянами и волонтерами. Военнослужащим 155-й бригады морской пехоты передали икону Целителя Пантелеймона.

