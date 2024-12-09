Артисты "Москонцерта" встретились с контрактниками в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Артисты "Москонцерта" посетили единый пункт отбора на военную службу по контракту. Там они выступили перед военнослужащими с концертом, сообщает Агентство "Москва".

В частности, участие в выступлении, которое состояло из нескольких песен, приняли заслуженный артист России Ян Осин, солистка Ольга Кузнецова, а также Татьяна Сорокина, Ирина Павлихина, Сергей Борзов. По словам Кузнецовой, культбригада уже не в первый раз выступала в пункте отбора, также они не раз выступали в зоне СВО.

Она обратила внимание, что для всех тех, кто приходит в пункт отбора, важно быстро получить услуги, необходимые для подписания контракта. Кузнецова отметила, что специализированные службы подготавливают молодых людей, которые хотят отправиться на спецоперацию.

В свою очередь, участник СВО, подполковник Виктор Серебров, который прибыл в единый пункт отбора вместе с артистами, оценил уровень организации в учреждении не менее высоко.

"Буквально две недели назад я прибыл из зоны СВО. Хотелось посмотреть, как здесь происходит набор, как проходит комиссия. И хочу сказать, что организовано все достойно, очень хорошая логистика. Хочу пожелать ребятам, которые отправляются в зону СВО, не бояться: там достойные командиры, которые направят, если потребуется, на дообучение. Все у нас получится. Вместе мы победим", – подчеркнул он.

К настоящему моменту артисты "Москонцерта" провели в приграничных регионах России, на новых территориях и в зоне СВО свыше 870 выступлений, сообщил ранее Сергей Собянин. По словам мэра, они воодушевляют бойцов песнями и музыкой в воинских частях, в блиндажах и в госпиталях по всей линии фронта.

