Певица Лариса Долина посетила единый пункт отбора на военную службу в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Певица, народная артистка РФ Лариса Долина посетила единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве.

Как отметила артистка, в пункте очень четко налажена тяжелейшая работа, и он работает на все 200%. Певица также пожелала военнослужащим вернуться домой с победой.

"Гордость вызывает желание наших ребят рисковать своей жизнью, принимая участие в боевых действиях. Я хотела бы пожелать, чтобы они вернулись живыми и здоровыми, пусть сила, терпение, мужество их не покидают, как и не покидают вера и надежда в то, что мы победим", – сказала Долина.

Единый пункт отбора на военную службу открылся в Москве 1 апреля 2023 года по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Граждан принимают в будние дни с 09:00 до 18:00, в субботу – с 09:00 до 16:00, в воскресенье – с 09:00 до 15:00.

Кроме того, записаться на визит можно на портале mos.ru. На горячей линии по номеру 117 горожан проконсультируют о возможности прохождения службы и мерах поддержки военнослужащих и их семей.

Ранее этот же центр посетила певица Елена Любарец. Она напомнила, что часто бывает в госпиталях, поэтому знает, что артисты должны помогать военным в такое трудное время.

Певица исполнила перед поступающими на службу несколько музыкальных композиций, а потом пожелала им вернуться домой живыми и здоровыми.