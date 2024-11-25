Музыкант Кристовский посетил единый пункт отбора на военную службу в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Лидер музыкальной группы Uma2rmaH Владимир Кристовский отметил организованность единого пункта отбора на военную службу по контракту в столице во время его посещения, передает Агентство "Москва".

Он уточнил, что уже не в первый раз бывает в заведении, однако каждый раз замечает его слаженность.

"Тут нет никаких давок, нет огромных очередей, все происходит через электронную очередь. И конечно, радует тот факт, что здесь постоянно что-то придумывают и меняют для оптимизации самого процесса отбора на контрактную службу", – подчеркнул Кристовский.

Также музыкант поблагодарил государство за оказанную военнослужащим помощь, в частности большую программу, благодаря которой бойцы могут бесплатно поступать в учебные заведения и брать ипотеки на льготных условиях.

"Это, конечно, здорово, что государство заботится об участниках СВО. И мы, конечно, помогаем ребятам. Мы неоднократно выступали для них и продолжаем выступать", – сказал он, выразив отдельную благодарность самим солдатам.

Единый пункт отбора на военную службу начал работать в столице 1 апреля 2023 года. Он находится по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Граждан принимают в будние дни с 09:00 до 18:00, в субботу – с 09:00 до 16:00, в воскресенье – с 09:00 до 15:00.

Записаться на посещение центра можно на портале mos.ru. Также на горячей линии по номеру 117 горожане могут проконсультироваться о возможности прохождения службы по контракту и узнать о мерах поддержки военнослужащих и их семей.

Недавно перед бойцами также выступила российская певица Юта (Анна Осипова). Исполнительница поддержала военнослужащих и пожелала им скорейшей победы, а также отметила, что гордится Россией.

До этого единый пункт с музыкальным выступлением посетил и заслуженный артист РФ Александр Скляр. Он исполнил несколько песен и пожелал военным здоровья, крепости духа и победы.