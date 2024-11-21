Артист Владимир Девятов посетил единый пункт отбора на военную службу в Москве

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Народный артист России Владимир Девятов посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту в столице, передает Агентство "Москва".

Девятов отметил хороший уровень организации. Также он удивился количеству людей разных возрастов, находящихся в пункте.

Во время общения с военнослужащими артист поделился историей своего внука, который сейчас служит по контракту. По его словам, после ранения молодой человек получил от государства своевременную компенсацию, также периодически проходит бесплатную реабилитацию.

Единый пункт отбора на военную службу начал работать в столице 1 апреля 2023 года. Он находится по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Граждан принимают в будние дни с 09:00 до 18:00, в субботу – с 09:00 до 16:00, в воскресенье – с 09:00 до 15:00.

Записаться на посещение центра можно на портале mos.ru. Также на горячей линии по номеру 117 горожане могут проконсультироваться о возможности прохождения службы по контракту и узнать о мерах поддержки военнослужащих и их семей.

Ранее заслуженный артист РФ Алексей Глызин посетил единый пункт отбора на военную службу. Он обратил внимание на число мужчин, которые подписывают контракты. С его слов, "их действительно очень много". Кроме того, артист исполнил перед военнослужащими несколько своих песен и пожелал им вернуться здоровыми.