Группа "Море Монро" выступила в едином пункте отбора на службу по контракту в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Группа "Море Монро" посетила единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве и выступила перед военными. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мы здесь в первый раз, нам все нравится. Здесь все очень цивилизованно, дисциплинированно, все на высоком уровне, как и всегда в Москве", – подчеркнул солист группы Ренат Кармаков.

Артистов впечатлило количество людей. Кармаков отметил, что военные знают, зачем здесь находятся и чем рискуют.

Кроме того, группа исполнила несколько песен и пожелала солдатам здоровья.

"Защищать Родину – это тяжелая профессия, в первую очередь это физическая работа. Прежде всего мы желаем нашим героям здоровья и чтобы все вернулись", – добавил солист группы.

Единый пункт отбора на военную службу открылся в столице 1 апреля 2023 года. Он располагается по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Прием граждан ведется с 09:00 до 18:00, в субботу – с 09:00 до 16:00, в воскресенье – с 09:00 до 15:00.

Записаться на визит в пункт отбора можно на портале mos.ru. Дополнительную консультацию бойцам предоставят на горячей линии по номеру 117.

Ранее единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве посетил актер и телеведущий Оскар Кучера. Он указал на удобство учреждения как для добровольцев, так и для членов их семей. Кучера также выделил оказываемую в пункте моральную и психологическую помощь, назвав ее бесценной.

