Певица Ольга Кормухина посетила единый пункт отбора на военную службу в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина посетила единый пункт отбора на военную службу по контракту, сообщает Агентство "Москва".

Она отметила замечательную организацию, отсутствие очередей и работу компетентных профессиональных сотрудников.

"Нет никакого столпотворения, все происходит спокойно, размеренно. Это очень важно, когда человек принимает такое решение, чтобы на его пути была четко организована работа именно профессионалов. Медики замечательные здесь, квалифицированные. <…> Можно сказать, люди попадают в такую четко организованную среду, где им уже будет проще адаптироваться", – пояснила Кормухина.

Она пожелала бойцам найти верных друзей и вернуться с победой.

"Я бы пожелала, конечно, помощи божьей прежде всего. Я бы пожелала хороших верных друзей там на фронте найти, потому что это очень важно. Фронтовая дружба – это очень важно", – заявила артистка.

Единый пункт отбора на военную службу открылся в столице 1 апреля 2023 года. Он располагается по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Прием граждан ведется с 09:00 до 18:00, в субботу – с 09:00 до 16:00, в воскресенье – с 09:00 до 15:00.

Записаться на визит в пункт отбора можно на портале mos.ru. Дополнительную консультацию бойцам предоставят на горячей линии по номеру 117.

Ранее в рамках поддержки российских солдат единый пункт посетил народный артист РФ Александр Пашутин. Он отметил его слаженность и четкость действий. Пашутин подчеркнул, что выбор добровольцев пойти на службу – это не просто профессия, а духовный порыв. Также актер выразил благодарность государству за поддержку военнослужащих.

До этого там побывала певица Анастасия Спиридонова. Она пожелала поступившим на военную службу вернуться здоровыми и достойно пройти все испытания. По ее словам, артисты едут к бойцам, чтобы музыкой и своими песнями выразить им слова благодарности и помочь отвлечься.

