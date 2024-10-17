Анастасия Спиридонова посетила единый пункт отбора на военную службу в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Певица Анастасия Спиридонова посетила единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве. Она исполнила перед бойцами несколько своих песен.

"Эти парни придают всем нам уверенность в завтрашнем дне. Они заключают контракты и готовятся защищать нас", – приводит слова Спиридоновой Агентство "Москва".

Кроме того, певица пожелала поступившим на военную службу вернуться здоровыми и достойно пройти все испытания. По словам Спиридоновой, артисты едут к бойцам, чтобы музыкой и своими песнями выразить им слова благодарности и помочь отвлечься.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве в апреле прошлого года. Он располагается по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Прием граждан ведется с 09:00 до 18:00, в субботу с – 09:00 до 16:00, в воскресенье – с 09:00 до 15:00.

Записаться на визит в пункт отбора можно на портале mos.ru. Дополнительную консультацию также предоставят на горячей линии по номеру 117.

Ранее в едином пункте отбора выступила российская певица и композитор Вика Цыганова. Она отметила, что в пункте отбора ощущается мотивация тех, кто принял решение защищать свою страну. Певица дала небольшой концерт перед бойцами, а также пожелала им с достоинством пройти все испытания.