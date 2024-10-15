Певица Вика Цыганова посетила единый пункт отбора на военную службу в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Российская певица и композитор Вика Цыганова посетила единый пункт отбора на военную службу по контракту, где выступила перед российскими солдатами, передает Агентство "Москва".

Цыганова отметила, что в пункте отбора ощущается мотивация тех, кто принял решение защищать свою страну. Она дала небольшой концерт перед бойцами, а также пожелала им с достоинством пройти все испытания.

"Я пою песни и поддерживаю ребят, наших людей, которые отстаивают интересы России, наши традиционные ценности, нашу Родину", – подчеркнула она.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту располагается по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Прием граждан ведется с 09:00 до 18:00, в субботу с – 09:00 до 16:00, в воскресенье же – с 09:00 до 15:00.

Записаться на визит можно на портале mos.ru. Также дополнительную консультацию о прохождении службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей предоставят на горячей линии по номеру 117.

Ранее в едином пункте отбора выступил музыкант Александр Скляр. По его словам, российский боец – это "самый крутой боец в мире". И у России есть незыблемые, очень важные для человека вещи, среди которых – любовь к Родине, добавил он.

