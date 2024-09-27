Актриса Ольга Будина посетила единый пункт отбора на военную службу в Москве

В едином пункте отбора на военную службу по контракту с теми, кто скоро отправится в зону боевых действий, встретилась актриса Ольга Будина. Она отметила, что ее приятно удивила атмосфера, которая ощущается в центре на улице Яблочкова.

Актриса исполнила несколько песен и пообщалась с будущими бойцами. Они же рассказали, почему решили стать добровольцами.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту расположен на улице Яблочкова. Прием граждан там ведется каждый день.

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