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27 сентября, 19:30

Общество

Актриса Ольга Будина посетила единый пункт отбора на военную службу в Москве

Актриса Ольга Будина посетила единый пункт отбора на военную службу в Москве

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В едином пункте отбора на военную службу по контракту с теми, кто скоро отправится в зону боевых действий, встретилась актриса Ольга Будина. Она отметила, что ее приятно удивила атмосфера, которая ощущается в центре на улице Яблочкова.

Актриса исполнила несколько песен и пообщалась с будущими бойцами. Они же рассказали, почему решили стать добровольцами.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту расположен на улице Яблочкова. Прием граждан там ведется каждый день.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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