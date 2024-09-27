Масштабный праздник пройдет для первокурсников столичных колледжей

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Ко Дню среднего профессионального образования в Москве будут организованы масштабные праздничные мероприятия, в рамках которых пройдут концерт и мастер-классы, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она обратила внимание, что все больше молодых людей в Москве отдают предпочтение быстрому получению востребованной профессии. Так, в 2024 году число выпускников девятых классов, которые поступили в колледжи, выросло почти вдвое. В общей сложности на бюджет в этих учреждениях смогли пройти около 36 тысяч студентов.

"Чтобы начало учебного года для первокурсников стало ярким и незабываемым, в честь Дня среднего профессионального образования город приготовил для них особенный подарок – концерт с участием популярных артистов, блогеров и диджеев. Ребята смогут почувствовать себя частью большой студенческой семьи столичных колледжей, найти друзей и ярко начать новую главу в своей жизни", – цитирует Ракову портал мэра и правительства Москвы.

Вместе с тем столичные колледжи подготовили насыщенную программу, ориентированную на тех старшеклассников, которые только планируют поступление.

Празднование состоится 2 октября, отметила заммэра. В этот день студенты и педагоги проведут практические мастер-классы, профориентационные квесты, экскурсии, бьюти-фестивали, воркшопы, кинолектории, а также спортивные турниры и интеллектуальные игры. Кроме того, на этот день запланированы и другие мероприятия.

Ранее для учеников детских школ и студентов профильных колледжей были организованы открытые уроки и мастер-классы с известными музыкантами, артистами и художниками. В ходе занятий ученики познакомились с историей развития академической музыки, фольклора, джаза, актерского мастерства и управлением концертной деятельностью.