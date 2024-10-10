Певец Игорь Корнилов выступил в едином пункте отбора на военную службу в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Певец и композитор Игорь Корнилов посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве и выступил перед военнослужащими. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Корнилов рассказал, что он побывал в этом центре первый раз. Для него было откровением, как все там грамотно выстроено от начала подачи заявления.

"Мне даже удалось с психологом пообщаться. Меня поразил профессиональный и широкий подход к каждому человеку", – отметил певец.

Перед военнослужащими он исполнил несколько песен, а также пожелал им удачи.

Единый пункт отбора находится по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Он открылся 1 апреля прошлого года. Прием граждан ведется по будням с 09:00 до 18:00, в субботу – с 09:00 до 16:00, в воскресенье – с 09:00 до 15:00.

Онлайн-запись в центр доступна на портале mos.ru. Там же опубликован перечень необходимых для заключения контракта документов. Дополнительную консультацию москвичи могут получить по телефону 117.

Ранее в едином пункте отборе выступил заслуженный артист России, музыкант Александр Скляр. Он исполнил несколько песен перед военными и пожелал им здоровья.

По мнению Скляра, российский боец – это "самый крутой боец в мире". И у России есть незыблемые, очень важные для человека вещи, среди которых – любовь к Родине, добавил он.