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26 сентября, 19:30

Общество

Единый пункт отбора на военную службу по контракту продолжает свою работу

Единый пункт отбора на военную службу по контракту продолжает свою работу

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Единый пункт отбора на военную службу по контракту продолжает свою работу. Вместе с солистами "Москонцерта", которые выступают в составе "Культбригады", они отправляют военнослужащих в зону боевых действий. Для артистов, приехавших поддержать бойцов и поднять их боевой дух, проводится экскурсия по пункту отбора на военную службу.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает по адресу улица Яблочкова, дом 5. Подробную информацию об условиях набора можно получить по номеру 117 или на портале mos.ru. Подробнее – на телеканале Москва 24.

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