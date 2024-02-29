Телеканал Москва 24 получил награды национальной премии "Большая цифра"

Телеканал Москва 24 получил престижную награду национальной премии "Большая цифра" и стал победителем в номинации "Новости и бизнес". Также награду в номинации "Программа о кулинарии" получило семейное гастрономическое шоу "Куки внуки".

Кроме того, награды премии получили телеканалы медиахолдинга "Цифровое Телевидение". Жюри отметило "Мосфильм. Золотая коллекция" как лучший фильмовый телеканал. В других категориях победили "Моя Планета" и "Живая Планета". Телеканал "МУЛЬТ", который в 2024 году отметит 10-летие, стал лучшим детским телеканалом по оценке жюри и по мнению зрителей.

Всего участие в премии приняли более 200 проектов от телеканалов, производителей программ и онлайн-кинотеатров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.