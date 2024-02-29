Синоптик заявил, что 29 февраля не побьет температурный максимум зимы в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столбики столичных термометров покажут 2–4 градуса тепла 29 февраля, то есть температурный максимум зимы, составляющий почти плюс 5 градусов, побит не будет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

"Мы не ожидаем, что последний день календарной зимы в Москве станет теплее двух предыдущих дней. Вчера (28 февраля. – Прим. ред.) в Москве было почти плюс 5 градусов", – добавил синоптик.

27 февраля на базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров показывали 4,2 градуса тепла. Тогда Москва тоже обновила температурный максимум зимы. Однако, отмечал Леус, эти показатели далеки от суточного рекорда. Для 27 февраля – это 8,4 градуса, которые были зафиксированы в 1989 году.

Между тем руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в воскресенье, 3 марта, температура воздуха в столице может подняться до 5 градусов. По его словам, в первые выходные весны осадков в городе не ожидается.

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