Москва обновила температурный максимум зимы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столица обновила температурный максимум зимы. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, 27 февраля на базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров показывали 4,2 градуса тепла. До этого в лидерах было 20 декабря 2023 года, когда температура воздуха была на 0,1 градуса ниже.

Однако, подчеркнул синоптик, вчерашние показатели далеки от суточного рекорда. Для 27 февраля – это 8,4 градуса, которые были зафиксированы в 1989 году.

Между тем 28 февраля в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 1 до 3 градусов тепла, а в Подмосковье – от минус 1 до плюс 4 градусов.

Ранее синоптик Александр Шувалов сказал, что Москва "маленькими шажками" приближается к весне. По его данным, 1 марта в городе потеплеет.

"Утро": 3 градуса ожидается в столице 28 февраля