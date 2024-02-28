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28 февраля, 06:31

Общество

До 3 градусов тепла ожидается в Москве 28 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, прогнозируется в Москве 28 февраля. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 1 до 3 градусов тепла, а в Подмосковье – от минус 1 до плюс 4 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до минус 4 градусов, по области – до минус 6 градусов.

Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил, что Москва "маленькими шажками" приближается к весне. По его словам, на текущей неделе погода в столице будет "невыразительной" – не предвидится ни снегопадов, ни солнца.

В комплексе городского хозяйства Москвы заявили, что столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах из-за оттепели, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде.

"Атмосфера": облачная погода ожидается в столице 28 февраля

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