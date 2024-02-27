Московские спасатели усилили контроль безопасности на реках из-за оттепели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах из-за оттепели, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Лед начал менять свою структуру из-за резкого повышения температуры воздуха, поэтому крайне опасно на него выходить, предупредил заммэра Петр Бирюков. Он призвал горожан быть внимательнее, следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды.

В ведомстве уточнили, что сейчас на Москве-реке толщина льда составляет 10–20 сантиметров, в заливах и поймах – 25–42 сантиметра, на внутренних водоемах – до 42 сантиметров, на прудах в ТиНАО – до 40 сантиметров.

Замеры толщины льда проводятся регулярно, особенно контролируются места зимнего купания, несанкционированного выхода на лед, рыбной ловли и катки на естественных водоемах, отметили в сообщении.

Безопасность на воде в Москве обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Там работают более 500 специалистов.

Спасатели патрулируют водные акватории на более 20 судах на воздушной подушке. Они способны передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50–80 километров в час.

Ранее спасатель Сергей Щетинин сказал, что необходимо соблюдать осторожность при выходе на лед, если там видны темные пятна – это вода, следовательно, лед тонкий. Он добавил, что критичная толщина льда составляет 10–15 сантиметров.

До этого сотрудники МЧС эвакуировали и доставили на берег всех 82 рыбаков, которые оказались в море на оторванной льдине. Среди эвакуированных никто не пострадал.

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