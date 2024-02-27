27 февраля, 14:32Город
Московские спасатели усилили контроль безопасности на реках из-за оттепели
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах из-за оттепели, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Лед начал менять свою структуру из-за резкого повышения температуры воздуха, поэтому крайне опасно на него выходить, предупредил заммэра Петр Бирюков. Он призвал горожан быть внимательнее, следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды.
В ведомстве уточнили, что сейчас на Москве-реке толщина льда составляет 10–20 сантиметров, в заливах и поймах – 25–42 сантиметра, на внутренних водоемах – до 42 сантиметров, на прудах в ТиНАО – до 40 сантиметров.
Замеры толщины льда проводятся регулярно, особенно контролируются места зимнего купания, несанкционированного выхода на лед, рыбной ловли и катки на естественных водоемах, отметили в сообщении.
Безопасность на воде в Москве обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Там работают более 500 специалистов.
Спасатели патрулируют водные акватории на более 20 судах на воздушной подушке. Они способны передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50–80 километров в час.
Ранее спасатель Сергей Щетинин сказал, что необходимо соблюдать осторожность при выходе на лед, если там видны темные пятна – это вода, следовательно, лед тонкий. Он добавил, что критичная толщина льда составляет 10–15 сантиметров.
До этого сотрудники МЧС эвакуировали и доставили на берег всех 82 рыбаков, которые оказались в море на оторванной льдине. Среди эвакуированных никто не пострадал.
"Мой район. Новости": как в Москве контролируют ситуацию на замерзших водоемах
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