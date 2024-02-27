Спасатель назвал признаки опасного льда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Необходимо соблюдать осторожность при выходе на лед, если там видны темные пятна. Об этом заявил в эфире радио Sputnik заслуженный спасатель РФ, член Общественной палаты Подмосковья Сергей Щетинин.

По его словам, весной нужно обращать внимание на повышение температуры в плюсовом диапазоне продолжительное время. Если на льду видны темные пятна – это вода, следовательно, лед тонкий, объяснил специалист. Он добавил, что критичная толщина льда составляет 10–15 сантиметров. Кроме того, весной лед становится рыхлым, на нем заметны пятна воздуха, он начинает потрескивать и отслаиваться, сказал Щетинин.

Эксперт уточнил, что если в водоеме проводилась регулировка воды, подъем и спуск и в это время были заморозки, то между слоями льда могут образоваться полости. Также опасность представляют технические сбросы теплой воды в водоем и фарватер – центральная часть реки, где есть течение, – там лед наиболее тонкий, отметил спасатель. Он указал, что на озере опасные места для выхода на лед находятся близко к берегу, где есть зеленые насаждения.

В заключение Щетинин рекомендовал не выходить на лед там, где нет специальных переправ, оборудованных в соответствии с регламентирующими документами и закрывающихся в опасные моменты.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что сотрудники поисково-спасательной службы усилили контроль безопасности на столичных водоемах. Из-за изменения температур лед меняет структуру, и выходить на него опасно, предупредил заммэра и призвал москвичей быть аккуратными, внимательно следить за детьми и домашними животными во время прогулок возле воды.

Спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах столицы из-за оттепели