В Москве усилили контроль безопасности на водных объектах

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Сотрудники поисково-спасательной службы усилили контроль безопасности на реках и водоемах Москвы во время оттепели. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Из-за резкого повышения температуры лед на водной акватории меняет структуру, потому выходить на него крайне опасно. Поэтому призываем москвичей быть аккуратнее, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", – отметил он.

По словам вице-мэра, в зимний период сотрудники на регулярной основе замеряют толщину льда Москвы-реки и внутренних водоемов, патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке. В общей сложности было задействовано более 20 единиц такой техники. Бирюков пояснил, что подобный транспорт может двигаться по воде и льду со средней скоростью 50–80 километров в час.

За безопасностью на воде в Москве следят специалисты 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы, где работают более 500 человек, заключил заммэра.

Между тем российский Гидрометцентр объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности из-за ожидаемого ледяного дождя. Предупреждение будет действовать до 09:00 1 февраля. Ведомство также сообщило жителям о высокой вероятности образования наледи на дорогах.

На этом фоне ЦОДД призвал водителей соблюдать правила безопасности на дорогах. Автомобилистам рекомендовали сохранять бдительность, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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