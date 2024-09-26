Новости регионов: четыре человека погибли во время пожара в доме в Пермском крае

Четыре человека погибли во время пожара в деревянном доме в поселке Уральский Пермского края. Здание загорелось на площади 380 квадратных метров, обрушилась кровля. В доме проживали девять человек. Кроме погибших, еще трое человек – двое мужчин и женщина – были госпитализированы. Сейчас пожар потушен. Возбуждено уголовное дело.

На Сахалине при строительстве четырехэтажного дома начался пожар, когда рабочие утепляли крышу. Сначала повалил густой черный дым, а после прогремел взрыв – возможно, на крыше взорвался газовый баллон. На месте работают сотрудники МЧС.

В высокогорном районе Республики Алтай больше недели работала добровольческая экспедиция "По следам снежного барса". Команда активистов со всей страны успешно прошла 14 высокогорных маршрутов и собрала данные с 50 фотоловушек. На хребте обитают четыре особи снежного барса.

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