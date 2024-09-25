Новости мира: "Хезболла" заявила о ракетном ударе по командному пункту "Моссад"

Представители "Хезболлы" заявили о ракетном ударе по командному пункту "Моссад" под Тель-Авивом. В ответ армия Израиля обнародовала информацию о ночных налетах на Ливан. По последним данным, в Бейруте и других городах страны погибли более 550 человек, ранены почти две тысячи. При этом США требуют от Израиля не разрушать государственную инфраструктуру Ливана при атаках на объекты "Хезболлы", сообщает израильское телевидение. Другие государства, в том числе Россия, просят своих граждан покинуть зону конфликта на Ближнем Востоке.

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил действующего лидера страны Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис в том, что они втянули страну в конфликт на Украине и не могут ее оттуда вытащить. По словам республиканца, украинский президент Владимир Зеленский в каждый свой приезд в США увозит по 100 миллиардов долларов. Трамп назвал Зеленского "величайшим в мире торгашом". А избирателям пообещал найти выход из ситуации.

В Малайзии взорвали 80-тысячный футбольный стадион. Его признали аварийным после многочисленных попыток реконструкции. Арену построили в 1994 году. А уже в 2020-м решили снести. Но так как постройка очень большая, делать это пришлось с помощью взрывчатки. Полностью демонтаж завершат только к середине следующего года

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