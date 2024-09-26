Шесть человек задержаны в трех регионах России за поджоги ж/д объектов по заданию Украины

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В Иркутской, Нижегородской и Самарской областях задержаны шесть человек, в том числе три подростка, которые причастны к поджогам железнодорожных объектов и оборудований связи. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России, передает РИА Новости.

Против всех задержанных были возбуждены уголовные дела о теракте. Сейчас следователи проводят проверки на наличие в действиях злоумышленников признаков преступления по статье "Госизмена". Шестерым россиянам уже грозит по совокупности от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

При этом, по информации ФСБ, во время допроса были получены доказательства, подтверждающие вовлечение граждан в преступную деятельность спецслужбами Украины. За это они обещали злоумышленникам вознаграждение в размере от 10 до 15 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.

В связи с этим ФСБ вновь напомнила россиянам об активности украинских спецслужб по поиску в интернет-пространстве потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения экономического ущерба России. В ведомстве предупредили, что их целевой аудиторией являются пенсионеры, молодежь радикальных взглядов, а также несовершеннолетние и лица с нарушениями психики.

"Призываем граждан РФ к бдительности и нетерпимости к таким провокациям в Сети во избежание необдуманных противозаконных действий, за совершение которых может наступить уголовная ответственность", – напомнили в ФСБ.

Ранее ФСБ сообщила о задержании жителям Биробиджана, завербованного Украиной через интернет для совершения диверсий и сбора информации о военных объектах. Злоумышленник по указанию СБУ занимался сбором разведывательной информации об объектах Минобороны России, а также изготовил контейнеры с зажигательной смесью.

