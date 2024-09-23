Житель Крыма, планировавший убийство министра туризма республики, осужден на 12 лет

Фото: телеграм-канал "Следком"

Житель Крыма, который собирался по приказу украинских спецслужб убить министра курортов и туризма республики, приговорен к 12 годам колонии. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, летом 2022 года представитель украинских спецслужб, собираясь подготовить преступления против высокопоставленных должностных лиц Крыма, склонил к сотрудничеству 25-летнего жителя поселка Советского. В результате он потребовал от крымчанина за вознаграждение распланировать убийство министра курортов и туризма, предоставить сведения о конспирации и путях отхода после преступления.

После перечисления злоумышленнику частичной оплаты злоумышленник незаконно приобрел пистолет Glock с патронами и взрывные устройства. Однако довести дело до задуманного мужчина не смог, так как его план раскрыли и пресекли оперативники УФСБ России по Южному военному округу и по Республике Крым и городу Севастополю. Жителя Крыма задержали вечером 9 сентября 2022 года в Феодосии с оружием, которое он собирался использовать для убийства министра.

В результате суд признал виновным мужчину в пособничестве к приготовлению убийства лица по найму в связи с осуществлением им служебной деятельности, а также незаконном приобретении, хранении, перевозке огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и взрывных устройств, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Злоумышленника приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 350 тысяч рублей.

Ранее гражданину Украины назначили в Крыму 14 лет колонии строгого режима по делу о шпионаже. Суд признал вину мужчины в сборе и передаче украинским спецслужбам сведений о зенитно-ракетных подразделениях российской армии, которые находились в зоне проведения спецоперации на территории Запорожской области.

До этого 23-летний житель Керчи, собиравший и передававший Украине сведения о месторасположении в Крыму средств ПВО России, был задержан. Было возбуждено дело по статье "Государственная измена в форме шпионажа". Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

