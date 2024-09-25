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25 сентября, 15:45

Происшествия

Новости мира: мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Лос-Анджелесе

Новости мира: мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Лос-Анджелесе

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В Лос-Анджелесе мужчина взял в заложники пассажиров автобуса и ранил одного из них. Через несколько часов людей удалось освободить при помощи спецназа.

Премьеру Словакии Роберту Фицо прислали пулю в конверте спустя четыре месяца после покушения. Работники канцелярии нашли патрон во время утренней проверки почты. Эксперты считают, что Фицо остается неудобной фигурой для Запада из-за отказа поддерживать Украину оружием. В середине мая его ранили сразу после выездного заседания правительства, когда премьер направлялся поздороваться с гражданами. Нападавший находится под следствием.

Скорая помощь в Казахстане перестанет работать круглосуточно. Причиной послужила нехватка средств. Пока это только инициатива Минздрава. Там предложили отправлять бригады врачей к пациентам только в будние дни с 08:00 до 18:00. Впрочем, будут исключения. Если состояние пациента действительно угрожает жизни. Или, например, резко обострилось хроническое заболевание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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