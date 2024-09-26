Синоптик Шувалов спрогнозировал дожди в выходные дни в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Со второй половины пятницы по воскресенье, 27, 28 и 29 сентября, в Москве ожидаются дожди, предупредил глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"На выходных мы попрощаемся с солнцем. Не навсегда, конечно, но впервые за очень продолжительное время", – сказал синоптик в беседе с RT.

Несмотря на долгие осадки, температура при этом не будет слишком сильно падать, отметил метеоролог. В дневные часы она сохранится в пределах 14–19 градусов тепла.

Так, 27-го и 28-го числа она приблизится к максимальным значениям прогноза, только в воскресенье ожидается не выше 14 градусов, уточнил Шувалов.

При этом метеоролог предупредил и о понижении атмосферного давления на не очень продолжительное время, так как следующую неделю захватит скандинавский циклон.

"Сначала он придет в Санкт-Петербург, потом – в Москву. И с понедельника опять погода без осадков, хоть и прохладнее", – заключил синоптик.

Между тем начало октября в столице ожидается теплое и дождливое. При этом количество осадков предполагается больше нормы. Так, в первой пятидневке октября прогнозируются осадки в виде дождя.

В ночные часы температура будет опускаться до 5–10, а днем – подниматься до 12–17 градусов. В середине месяца ночная температура составит уже 2–7 градусов, а дневная – 11–16.