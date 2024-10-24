Артист Пашутин посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Народный артист РФ Александр Пашутин посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту. Он отметил его слаженность и четкость действий.

"Я очень люблю армию, неоднократно снимался в военных фильмах, армейский дух мне близок. Удалось пообщаться с медицинским персоналом и военными. Они всегда улыбаются и помогают нашим ребятам", – цитирует артиста Агентство "Москва".

Пашутин подчеркнул, что выбор добровольцев пойти на службу – это не просто профессия, а их духовный порыв. Также актер выразил благодарность государству за поддержку военнослужащим.

"Я, к примеру, ребенок войны. Мой отец сражался на фронтах, поэтому я прекрасно помню, что во время Великой Отечественной войны в таких объемах, конечно, не поддерживали", – рассказал Пашутин.

Единый пункт отбора на военную службу открылся в столице 1 апреля 2023 года. Он располагается по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Прием граждан ведется с 09:00 до 18:00, в субботу – с 09:00 до 16:00, в воскресенье – с 09:00 до 15:00.

Записаться на визит в пункт отбора можно на портале mos.ru. Дополнительную консультацию бойцам предоставят на горячей линии по номеру 117.

Ранее в рамках поддержки российских солдат единый пункт посетила и российская актриса Светлана Пермякова. Ее поразило то, как грамотно там выстроен весь процесс – "от самой первой ступени до поэтапного прохождения по всем кабинетам". Также она пожелала военнослужащим как можно скорее вернуться домой с победой.

До этого там побывала певица Анастасия Спиридонова. Она пожелала поступившим на военную службу возвращаться здоровыми и достойно пройти все испытания. По ее словам, артисты едут к бойцам, чтобы музыкой и своими песнями выразить им слова благодарности и помочь отвлечься.