Актриса Пермякова посетила единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве

Фото: Агентство "Москва"

Российская актриса Светлана Пермякова посетила единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве. Ее поразило то, как грамотно там выстроен весь процесс – "от самой первой ступени до поэтапного прохождения по всем кабинетам".

"Сюда приходят люди уже осознанные, со знанием своего долга", – приводит слова актрисы Агентство "Москва".

Она пожелала военнослужащим как можно скорее вернуться домой с победой.

Единый пункт отбора на военную службу открылся в столице 1 апреля 2023 года. Он располагается по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Прием граждан ведется с 09:00 до 18:00, в субботу – с 09:00 до 16:00, в воскресенье – с 09:00 до 15:00.

Записаться на визит в пункт отбора можно на портале mos.ru. Дополнительную консультацию бойцам предоставят на горячей линии по номеру 117.

Ранее единый пункт отбора посетила певица Анастасия Спиридонова. Она пожелала поступившим на военную службу возвращаться здоровыми и достойно пройти все испытания. По ее словам, артисты едут к бойцам, чтобы музыкой и своими песнями выразить им слова благодарности и помочь отвлечься.