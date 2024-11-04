Оскар Кучера посетил единый пункт отбора на военную службу в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Актер, телеведущий Оскар Кучера посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту в столице, передает Агентство "Москва".

Он указал на удобство учреждения как для добровольцев, так и для членов их семей.

"Нигде в мире невозможно взять документы так легко и свободно, как в России. <...> И сейчас вот этот пункт отбора показывает совершенно уникальную историю", – отметил артист.

Кучера также выделил оказываемую в пункте моральную и психологическую помощь, назвав ее бесценной. По его словам, после посещения учреждения у него остались положительные эмоции, особенно от проявленного там уважения к людям.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в столице 1 апреля прошлого года. Он находится по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Граждан принимают с 09:00 до 18:00 в будни, с 09:00 до 16:00 – в субботу, с 09:00 до 15:00 – в воскресенье.

Записаться на посещение пункта отбора можно на портале mos.ru. Также горожане и их близкие могут получить дополнительную консультацию о возможности прохождения службы и мерах поддержки по номеру 117.

Ранее пункт посетили и артисты вокально-инструментального ансамбля (ВИА) "Лейся песня". Они пожелали военнослужащим победы, а также исполнили для них несколько музыкальных композиций.

До этого в пункт отбора пришел народный артист России Александр Пашутин, который тоже пообщался с бойцами. Он отметил, что его приятно удивила атмосфера, которая ощущается в центре.